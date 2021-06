WWF, corso per guardie particolari giurate volontarie

Il WWF organizza un corso per Guardie volontarie.

Dal 15 giugno al 5 agosto si svolgerà il Corso per Guardie Particolari Giurate Volontarie del WWF Italia. Due mesi di corso con lezioni tenute da docenti esperti, professori universitari e Carabinieri Forestali.

Promosso dal WWF Sicilia Nord Orientale di Catania e dal Coordinamento regionale Guardie WWF Sicilia, il corso di ben 21 lezioni è rivolto a 30 allievi che saranno preselezionati. Importante l’attitudine a svolgere un’attività impegnativa di tipo professionale a titolo volontario.

Le materie trattate riguarderanno la tutela della fauna: zoologia, botanica (anche con prove di riconoscimento), studio degli ecosistemi e degli habitats, normativa sull’esercizio venatorio e sulla pesca, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, inquinamento e tutela dei boschi, prevenzione degli incendi.

Alla fine del corso sarà sostenuto un esame di fronte ad una Commissione pubblica. Una volta superato sarà poi attivato l’iter di riconoscimento e avrà luogo la nomina di Guardia giurata venatorio e ambientale WWF con decreto del Prefetto di Catania.

Le lezioni teoriche si terranno a distanza in videoconferenza in orali serali, mentre quelle pratiche in presenza con distanziamento sociale e uso dei dispositivi di sicurezza.

Gli interessati possono scrivere all’indirizzo [email protected] o consultare il sito web www.wwfgiarre.org .