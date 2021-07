World’s Greatest Place 2021, il Time sceglie la Sicilia

La nuova classifica del Time è quella del World’s Greatest Place elenca i 100 migliori luoghi del mondo da visitare.

21 mete negli Stati Uniti, 25 mete europee e fra le mete italiane appaiono quest’anno Sicilia, Toscana e Venezia.

La classifica World’s Greatest Place è stata stilata grazie ai reportage dei corrispondenti della rivista a seguito delle loro esperienze personali.

Il mare, i vulcani, le bellezze artistiche e naturali colpiscono ancora. Stavolta però ad arricchire il “pacchetto Sicilia” alcune scelte adottate da hotel e musei. Molti di essi infatti hanno invitano i visitatori a tornare grazie anche agli incentivi sovvenzionati dal governo.

«L’isola più grande d’Italia invita i visitatori a tornare con incentivi sovvenzionati dal governo, tra cui soggiorni gratuiti in hotel e accesso ai musei – scrive la giornalista Brekke Fletcher nelle sue motivazioni -. Le nuove località balneari aggiungono ulteriore fascino alle numerose attrazioni della Sicilia, che includono templi greci, mosaici bizantini e uno dei vulcani più attivi d’Europa. L’ultima proprietà di Rocco Forte, Villa Igiea, ospitata in una villa storica affacciata sulla baia di Palermo, inaugurata a giugno dopo due anni di ristrutturazione, offre una vista sul mare dal suo patio e dai giardini terrazzati. Un’altra offerta del Forte, il Verdura Resort dall’altra parte dell’isola, ha appena inaugurato nuove ville e presto avrà un campo da golf. Fresco sulla scena è anche il San Domenico Palace, Taormina, ora un hotel Four Seasons situato su una scogliera sul sito di un convento del XIV secolo».

L’Isola quindi punta tutto sul turismo finalmente, sul turista fidelizzato che non potrà che raccontare una volta rientrato nel suo paese delle meraviglie visitate, della cordialità e della disponibilità del popolo siciliano. Un popolo che, anche se in ritardo, sta imparando ad apprezzare il valore del turismo.