Women Orchestra, special guest in Lettonia

La Women Orchestra sarà special guest del talent Io Talent Europe in Lettonia tra agosto e settembre 2021.

La Women Orchestra è un’orchestra sinfonica nata nel 2017. Un gruppo forte e compatto, costituito da circa trenta donne tutte siciliane, nato per lanciare un messaggio contro la violenza di genere.

Il gruppo si è esibito nel 2020 sul palco del programma di Canale 5 “Tu si Que Vales” con un medley dedicato al Maestro Ennio Morricone.

L’orchestra ora è pronta per una nuova esperienza, stavolta in Lettonia dove parteciperà come special guest fisso per tutte le tappe di Io Talent Europe.

Due saranno i medley dedicati al Maestro Morricone nel corso delle serate.

Lo spettacolo sarà trasmesso sul canale Lettonia Retv e sul canale 839 di Sky e sul digitale terrestre.

Presidente di giuria del talent il maestro Giuseppe Vessicchio.

Oltre questa importante partecipazione, la Women Orchestra ha preparato un tour estivo siciliano: 16 agosto Donne all’Opera Donne alle Mura, presso il Parco Archeologico di Gela- Mura Timoleontee; 11 settembre Parco Archeologico di Selinunte; 12 settembre, Arena delle Rose, Castellamare del Golfo. Il 14 ottobre si esibiranno invece al Teatro antico di Taormina in occasione degli EU Web Awards.