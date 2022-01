WeVoz, il nuovo social screenless

Da Termini Imerese arriva WeVoz, la nuova start up siciliana specializzata in messaggi vocali.

WeVoz è un nuovo social network accessibile da tutti i browser e anteprima di una app.

Grazie a WeVoz l’utente può dare realmente “voce” al proprio pensiero, nel rispetto delle differenze di pensiero e nei limiti della legge.

Il nome WeVoz nasce dall’unione di due parole: l’inglese “We” (noi) inteso come comunità e la parola spagnola “voz” che significa voce.

Il social network, proprio come Facebook o Instagram, è gratuito. La novità del nuovo social consiste nella possibilità di unire al testo la comodità dell’audio. L’utente godrà così di una nuova esperienza di condivisione che diventa interattiva, innovativa e screenless. Tramite “voz”, ovvero messaggi vocali di breve durata, l’utente condivide con la sua community i suoi pensieri. I messaggi tramite un player automatico. WeVoz è dotato di tecnologia “speech to text”. Per i più pigri è quindi possibile trascriveva simultaneamente il messaggio vocale senza dover digitare sulla tastiera. Un’altra novità la spiega Christian Di Sante, uno dei fondatori: «A differenza di altri social, su WeVoz non è l’algoritmo ad incidere sulla viralità di un contenuto ma gli stessi utenti che premiano i voz più apprezzati. E’ una piattaforma unica nel panorama digital, un progetto ambizioso che nel 2022 coinvolgerà vozzer, creators, aziende e utenti di tutte le età».