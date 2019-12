WeLove Unict: “Doniamo giocattoli ai bimbi dell’Istituto Mary Poppins di Librino”

WeLove Unict. Il via alla raccolta di giocattoli da donare ai bambini dell’Istituto Mary Poppins di Librino.

Come sostenere WeLove Unict?

“Natale è alle porte”, ricordano i giovani di WeLove Unict. “La città brilla delle sue luci scintillanti e l’atmosfera carica di gioia e di amore si appresta a rinnovare la nascita di Gesù Bambino. Tutti, specialmente i più piccini, dovrebbero accendere nel proprio cuore la fiamma della speranza”.

“Per questo – annunciano gli universitari – l’associazione We Love Unict, in collaborazione con l’associazione Teniamoci per mano Onlus, avvia la raccolta di giocattoli nuovi e usati che verranno devoluti all’Istituto Mary Poppins – Associazione Primavera Onlus di Librino, coordinate dalla dott.ssa Anna Pennisi e dal dott. Andrea Calogero“.

«Considerato il momento di particolare difficoltà che sta attraversando l’Istituto Mary Poppins – ricorda il Presidente di WeLove Unict, Paolo Fasanaro – abbiamo ritenuto oggi più di ieri fondamentale portare avanti il progetto di raccolta dei giocattoli per i bambini che, già da un paio di anni, Francesco Aletta e Gianmaria Mondelli, consiglieri del Direttivo della nostra associazione, promuovono. Il mio personale ringraziamento è rivolto a loro e a tutti i ragazzi, unitamente alle associazioni coinvolte, per l’impegno a organizzare e gestire le donazioni dei giocattoli che renderanno speciale la mattina di giorno 23 ai piccoli alunni dell’Istituto Mary Poppins».

L’iniziativa è aperta a tutti e diversi sono i punti di raccolta distribuiti in tutta la città.

“Per partecipare – comunicano dall’associazione – basterà recarsi con i propri doni presso la sede di We Love Unict in C.so Sicilia 11.

Oppure, contattare i referenti di WeLove Unict: Dipartimento di Economia (342-5556470), Dipartimento di Scienze Politiche (333-2331337), Dipartimento di Agraria (388-3592192), Scuola di Medicina (345-1003561), Dipartimento di Ingegneria – Dicar e Dieei (340-7559667).

Tantissime le persone, le attività e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa per i centri di raccolta dei giocattoli da donare. Tra questi, ‘IL CASTELLO‘ – Scuola del pensiero intelligente; ‘ICOM‘ – College di Osteopatia Catania (Via Pola 39 Catania); ‘ASD GYMNICA ONDA AZZURRA SCORDIA‘ (Contrada Fico Scordia)”.

La raccolta dei giocattoli si chiuderà entro e non oltre il 21 dicembre. La consegna dei giocattoli a cura dell’associazione WeLove Unict all’Istituto Mary Poppins è fissata per giorno 23 dicembre alle 11:00.