Weekend di Pasqua “blindato” a Catania: chiusi parchi e cimiteri

Nel tanto atteso “weekend” chiuderanno parchi e cimiteri a Catania.

L’Amministrazione Comunale, infatti, d’intesa con il comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha previsto la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri di Acquicella e San Giovanni Galermo nei giorni 3,4 e 5 aprile.

Rimane in vigore il divieto di stazionamento in piazza Duomo e nell’area del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, luoghi in cui sarà possibile solo transitare a piedi, senza fermarsi.

La Polizia Municipale collaborerà con le altre forze dell’ordine per il pattugliamento straordinario dell’area urbana, finalizzato al rispetto delle disposizioni previste per la “zona rossa” nei giorni 3, 4 e 5 aprile.

E.G.