Volunteer Day: alla scoperta delle meravigliose Chiese di Caltagirone

La diocesi di Caltagirone e l’Associazione di volontariato Kreios organizzano il Volunteer Day domenica 27 settembre. Una giornata di eventi per far conoscere e vivere insieme le attività dei volontari a servizio della valorizzazione dei beni ecclesiastici della diocesi.

All’interno di un fitto programma culturale di eventi progettato dall’Ass. La Bottega di Orpheus e dal Progetto diocesano MAB (Museo, Archivio e Biblioteca) — in cui si darà un posto particolare alla donna attraverso conferenze, musica, storytelling e visite guidate — trova un posto rilevante lo Street Workout per le meravigliose chiese della città, organizzato da MFT Event di Max Salerno in collaborazione con Street Workout Italia. Un modo originale di vivere l’arte all’insegna del Fitness.

Presente l’Ambassador Streetworkout Italia Giovanni Zuppardo e l’Ambassador Streetworkout Italia Max Salerno con un Team istruttori favolosi: Concetta Navarria, Agata Cusumano e Antonella Cusumano.

All’inaugurazione della giornata interverranno: Mons. Calogero Peri, Vescovo della Diocesi di Caltagirone; Gino Ioppolo, Sindaco di Caltagirone; don Fabio Raimondi, Direttore Museo Diocesano di Caltagirone; Francesco Failla, Direttore della Biblioteca e dell’Archivio Diocesano di Caltagirone; Antonino Navanzino, Assessore alle Politiche culturali del Comune di Caltagirone; Mario Amore, Presidente Ass. “Kreios”. Modera l’incontro Mario Luca Testa, Esperto in culture visuali.

Il programma della giornata

Mattina (per massimo 60 iscritti – costo dell’evento € 15,00)

Ore 10:30 chek-in dei partecipanti allo Street Workout presso il Museo Diocesano Caltagirone – Consegna della maglia e delle cuffie. Il percorso prevede le visite dei seguenti siti:

Chiostro del Complesso Monumentale dei Frati Minori Conventuali

Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Chiesa del Santissimo Salvatore

Chiesa di San Bonaventura

Conclusione presso il Chiostro del Complesso Monumentale dei Frati Minori Conventuali.

Per info: Mobile 339 1698776

POMERIGGIO (Ingresso gratuito a tutti gli eventi)

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Complesso Monumentale dei Frati Minori Conventuali

Itinerario GUIDATO dai volontari KREIOS“Alla scoperta del Complesso Monumentale”

– Assolo di chitarra di Luca Mandrà, presso il CORRIDOIO SEICENTESCO

– Attraversamento degli spazi dell’ARCHIVIO

– Visita alle sezioni ARGENTI e PARATI del Museo

– Visita agli spazi dedicati al MAB

– Reading “Le donne della famiglia Sturzo” a cura del gruppo “Le rideau” presso la CAPPELLA NEOGOTICA

– Visita alla mostra temporanea e alla QUADRERIA ____Dalle ore 18:00 alle ore 18:45Quadreria

Lectio Magistralis di Alberto Maria Tricoli (in video collegamento)

“Il 12° elemento del Trono di Grazia”, la relazione tra l’opera e lo spettatore Dalle ore 19:00 alle ore 20:30 Salone Vescovile Conferenza“Il ruolo del volontario per la valorizzazione e tutela dei beni culturali e il dialogo tra le Istituzioni”

INFO

tel. 0933.34186 (interno 148) – fax. 0933.820590Piazza San Francesco 9, Caltagirone (CT): [email protected] museodiocesanocaltagirone.it

E.G.