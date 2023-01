Il 2023 per Farmitalia Saturnia si apre con una trasferta, quella sul campo di SMI Roma, in programma per sabato 7 gennaio alle ore 16:00 . Per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23 Marco Fabroni e compagni si ritroveranno sul taraflex del Palazzetto Guidonia Montecelio con l’intento di tornare a casa con il massimo dei punti in palio.

All’andata, al PalaCatania, i romani erano stati battuti 3-1 dando il via ad una serie importante di vittorie. E il percorso che i biancoblu vogliono replicare è lo stesso, forti del successo contro il Modica nel giorno di Santo Stefano. Dopo alcune giornate di pausa a cavallo di Capodanno, i giocatori sono tornati in palestra per riprendere gli allenamenti, più fisici che tecnici e qualcuno ne ha approfittato per recuperare le fatiche di un girone di andata adrenalinico. Pesi, palestra e poi palla nel palazzetto di Ficarazzi e in quello di Corso Indipendenza, per mettere a punto gli ultimi dettagli prima di partire per Roma.

”Sfida temibile”

“Ci aspetta una sfida temibile – spiega il DS Piero D’Angelo – è sempre così quando si rimane lontani dal campo per troppo tempo e la Roma che incontreremo non è la stessa squadra contro la quale abbiamo esordito in casa lo scorso ottobre. Il loro attacco è temibile, ma noi vogliamo rimanere in testa alla classifica e quindi è obbligatorio vincere. Sarà difficile, ma se scenderemo in campo come sappiamo fare otterremo quello che vogliamo”.