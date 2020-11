Voglia di cibo orientale? dove ordinarlo a Catania

Sapori esotici e voglia d’oriente sul piatto? Ecco alcuni ristoranti di Catania che portano la cucina cinese e giapponese direttamente a casa tua.

Ristorante Grande Cina Si trova presso Viale Alcide De Gasperi 21, a Catania. Il ristorante di cucina cantonese propone il Menù Take Away sia per singolo che per 2 persone. Il costo di consegna a domicilio parte da 3 euro in base alla zona, così come si legge nella pagina Facebook del ristorante; il menù è anche disponibile sia a pranzo che a cena. Inoltre, “i piatti possono essere sostituiti con piatti del menù all you can eat”.

Ristorante Kiyomi, Sushi Giapponese Ubicato presso Piazza Papa Giovanni XXIII a Catania il Kyomi offre ben 5 differenti versioni per il menù da asporto, visibile nella pagina Facebook del locale. Si effettua anche domicilio, oltre che Take Away: dal Lunedì al Giovedì solo cena dalle 18:00 alle 22:00, mentre, dal Venerdì alla Domenica pranzo e cena dalle 12:00 alle 22:00.

Nuk Urban Sushi Bar Nuk si trova a Sant’Agata Li Battiati, Via Umberto 4, ma si trova anche a Nicolosi in Via Giuseppe Garibaldi 7: attivi i servizi di delivery e Take Away in entrambe le sedi, tutte le sere. Il servizio si può richiedere sia chiamando il telefono fisso che scaricando l’App dal sito www.sushinuk.com

Ginza Ristorante Sushi Piazza dei Martiri 5/6/7 Catania, Ginza propone un menù cinese con 8 piatti a scelta, dal menù, consultabile nella pagina social Facebook. Gli orari per delivery: dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 22:30.

Yoi- Food Attitude Esperienza con cucina cinese fusion, Viale Libertà 192, Catania.”Cambiano ancora una volta gli orari, ma non la voglia di un soffice e gustoso baozi ripieno di maiale caramellato. Lo trovi, insieme a tutte le altre nostre proposte, tutti i giorni d’asporto dalle 19:00 alle 22:00 o ordinando a domicilio su Foodys.it dalle 19 alle 23“, si legge nella pagina Facebook del ristorante con specialità dim sum.

Sushi Nikko Siamo aperti tutti i giorni solo ed esclusivamente con il Take Away. Sconto del 25% sopra una spesa di €20,00. Non cumulabile con altre offerte. Si può ordinare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sul nostro Sito: Il ristorante di Sushi si trova presso il centro commerciale “I Portali”, Viale Cristoforo Colombo, San Giovanni La Punta. “Il nostro sushi è un arcobaleno di sapori.Sconto del 25% sopra una spesa di €20,00. Non cumulabile con altre offerte. Si può ordinare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sul nostro Sito: www.sushinikko.it”. Questa l’informativa nella pagina social del ristorante.

Golden Restaurant Effettua solo servizio di Take Away. Il Golden, locato presso il Lungomare di Catania, Viale Ruggero di Lauria 85, informa, nella pagina Facebook, l’apertura solo serale, nei seguenti giorni: Venerdì, Sabato e Domenica. “Potete ordinare direttamente sul nostri sito – www.goldenrestaurant.it oppure tramite recapiti telefonici. Sakura- I Sushiari Sushi Bar Ristorante tipico giapponese, si trova presso Piazza Corsica 5, Catania. Il menù è consultabile sulla pagina Facebook del ristorante. Il servizio disponibile è solo Take Away ma in Via Enrico Pantano 163: ogni sera dalle 18:30 alle 23.00.

Dakoky Sushi Fusion Restaurant Via Firenze 114, Catania, Dakoky, ristorante giapponese, fa servizio delivery con un ordine minimo di 50 euro e 5 euro come costo di consegna. Si può ordinare sull’app Just eat.

Yo Sushi Catania Si trova in Via Guglielmo Oberdan 116, Catania. Il ristorante giapponese e AsianFusion, nella pagina Facebook: “Dalle ore 18:00 fino alle 23:30 siamo super operativi; potete ordinare il vostro sushi comodamente da casa vostra, gratuitamente, oppure ritirarlo direttamente nel nostro piccolo locale Take Away, via Guglielmo Oberdan 116. Prenota subito e scopri il nostro menù, direttamente sulla pagina Facebook/ Instagram”.

G.G.