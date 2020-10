Vittoria: professore muore in classe stroncato da un malore

Un normale giorno di scuola si trasforma in tragedia a Vittoria, nel Ragusano, presso l’Istituto Mazzini. Stamane la tragica notizia. Si spegne Giuseppe Lo Magno, 50 anni, davanti alla sua classe. Il professore si sarebbe sentito male fino ad accasciarsi in terra e poco dopo spirare.

Gli alunni, sotto choc, raccontano che pochi minuti prima aveva annunciato loro che stava male e voleva un po’ di acqua. Inutile l’intervento del 118, che è stato, prontamente, allertato. Quando gli operatori sanitari sono arrivati, infatti, ne hanno solo potuto constatare il decesso. La terribile scena non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la famiglia Lo Magno sui social. Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria per accertamenti.

G.G.