Virtual tour per godersi le riserve naturali da casa

#Iorestoacasa a godermi le riserve naturali.

Questo lo slogan del centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania, ente gestore di 7 riserve naturali e di un’area marina protetta.

Vista l’emergenza Coronavirus, il Cutgana invita le migliaia di studenti e turisti, ricercatori e docenti provenienti da tutte le parti d’Italia e anche dall’estero, a continuare a visitare le aree protette tramite tour virtuali via web in modalità street view con informazioni multimediali come audio-video, foto, descrizioni dettagliate e link a siti online.

Infatti, basta un clic per scoprire comodamente da casa le riserve naturali.

Tra queste: “L’Isola Bella di Taormina”, la Perla del Mediterraneo, un’area di straordinaria bellezza, monumento di interesse storico-artistico di particolare pregio e dal particolare valore paesaggistico.

In foto: L’isola Bella di Taormina

Ancora, immersa tra l’Etna e il golfo di Catania, la riserva naturale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” che tutela un complesso di grotte laviche in un tipico paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di un sistema diffuso di casudde, saje e muri a secco.

In foto: Micio grotta dei tedeschi

Nel Siracusano le riserve Grotta Monello, Grotta Palombara e Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio immerse nel paesaggio ibleo tra grotte mozzafiato, laghetti e una particolare fauna e flora.

In foto: Grotta Monello

In foto: Mellili Villasmundo

Ad Agira la riserva Vallone di Piano della Corte con i suoi rarissimi ecosistemi e il monumentale Pioppo nero.

In foto: Vallone di Piano

Grazie ai tour virtuali sono definiti i percorsi tematici geo-referenziati in grado di fornire ai visitatori, contributi multimediali e multilingua.

L’applicazione- funzionante sui dispositivi Android e Apple-consente ai visitatori di fruire, tramite diversi punti geo-referenziati ben segnalati all’interno delle riserve, i contenuti multimediali (audio-video, foto, ricostruzioni 3D, descrizioni dettagliate e link a siti online) sia in realtà aumentata, sia in modalità street view.

G.G.