Violenta e ricatta 13enne, in manette romeno

L’ha ricattata per poi violentarla più volte, senza pietà. Il responsabile, il 34enne romeno Costica Madalin Tamasescu è accusato di sequestro di persona, minaccia, atti sessuali con una minorenne.

I fatti sono avvenuti dal 2013 al gennaio del 2014, nel territorio del comune di Mazzarrone. Qui l’uomo si era invaghito della ragazzina, figlia di una coppia di suoi amici connazionali, la quale allora non aveva neanche compiuto il 14esimo anno di età.

L’uomo invero, in forza della comune conoscenza, aveva minacciato la ragazzina dicendole che avrebbe fatto perdere il lavoro ai suoi genitori se non avesse accondisceso alle sue morbose attenzioni. Attenzioni poi purtroppo concretizzatesi in molteplici rapporti sessuali completi. In un’occasione, addirittura, l’uomo aveva privato la ragazzina del cellulare per evitare che avvertisse i genitori. Inoltre contro la sua volontà, le aveva impedito di far rientro a casa obbligandola a trascorrere la notte a casa di una propria conoscente.

L’uomo, tradotto presso il carcere di Caltagirone qui espierà la comminata pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

E.G.