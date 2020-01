Violati i sigilli dopo la chiusura dell’Etoile D’Or: sequestrato anche il bar

Il lupo perde il pelo ma non il vizio: dopo l’ispezione dei giorni scorsi che ha portato alla chiusura del laboratorio del famoso bar l’Etoile D’Or in via Dusmet, adesso tocca anche alla zona bar.

Infatti, il titolare del locale non aveva lasciato che la salatissima multa fermasse l’attività. Dunque il laboratorio, malgrado le pessime condizioni sanitarie, aveva continuato a sfornare pizzette, arancini e cornetti. Ma le blatte e gli insetti non hanno abbandonato il luogo, continuando dunque ad alterare lo stato degli alimenti.

A scoprire quanto accaduto la polizia di Stato nel corso di una nuova ispezione. I sigilli sono scattati adesso per l’intero bar e nei confronti del titolare una denuncia per inosservanza dell’ordine dell’autorità.

E.G.