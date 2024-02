Presente dal 2017 sui social con il format La fisica che ci piace, le sue lezioni appassionano milioni di persone: Vincenzo Schettini, laureato in Fisica e docente alle superiori, esplode sul web quando decide di postare il suo primo video dall’aula.

Adesso approda a teatro con tre tappe in Sicilia: il 21 febbraio al PalaCultura di Messina, il 22 al teatro Metropolitan di Catania e il 23 al teatro Golden di Palermo. Uno show che trasformerà il palco in una grande aula scolastica dove gli spettatori torneranno a essere allievi, immersi in una lezione di fisica tra esperimenti e suggestioni che promettono di rendere questa materia un vero e proprio spettacolo.

«Il mio obiettivo è sempre stato quello di insegnare, infatti mi sono specializzato in didattica e divulgazione – racconta Schettini – Normalmente un fisico ambisce a fare ricerca, ma quella dimensione solitaria non faceva per me, io volevo trasmettere agli altri la scienza che amavo».

Vincenzo Schettini, così, inizia a farsi riprendere dai suoi alunni e spopola sul web con le sue spiegazioni ormai caratteristiche: con esempi concreti, anziché formule astratte, così che tutti possano comprendere. «Il direttore del dipartimento di Fisica dell’università di Bari mi ha detto che negli ultimi tre anni le iscrizioni sono in aumento ed è convinto che ci sia il mio zampino – continua il docente – Per questo ho il progetto di raggiungere un pubblico ancora più ampio, in radio e in televisione, convinto che la scienza possa anche diventare intrattenimento».