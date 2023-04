Vincenzo Pirrotta si concede una pausa dal set per portare in scena il suo spettacolo sugli scritti di Pier Paolo Pasolini.

L’appuntamento è per venerdì 14 e sabato 15 aprile, ore 21 al Piccolo Teatro della Città, con Parole corsare, prodotto dall’Associazione Città Teatro e dall’Associazione Esperidio.

In questo spettacolo – il cui titolo è preso in prestito da Pasolini stesso che chiamò corsari i suoi scritti per il Corriere della Sera – l’intento di Vincenzo Pirrotta (autore, regista e interprete) è quello di accogliere l’opera poetica di Pasolini nella sua essenza.

Ma è anche un gioco che l’interprete intraprende con l’autore, tanto che di sera in sera, i testi cambiano e sarà l’interprete stesso a stupirsi della genuina novità delle scelte che saranno dettate dall’emozione del momento. Per questo Parole Corsare è davvero uno spettacolo sempre in fieri. “Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza – scriveva l’intellettuale nel 1975 – : se non quella che mi proviene paradossalmente dal non averla o dal non averla voluta; dall’essermi messo in condizione di non aver niente da perdere, e quindi di non esser fedele a nessun patto che non sia quello con un lettore che io del resto considero degno di ogni più scandalosa ricerca”.

Lo spettacolo sarà anticipato, alle 18.30 nel foyer del Piccolo Teatro della Città, dall’appuntamento di RetroScena, il ciclo di approfondimenti e incontri sugli spettacoli della stagione del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

Durante l’incontro, l’attore, autore e regista Vincenzo Pirrotta dialogherà con Stefania Rimini professoressa ordinaria di Cinema, fotografia e televisione presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania.