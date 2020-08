Villaggio Sant’Agata: nascondeva 250 kg di hashish e 40 di marijuana

Scattano le manette per il 62enne di Catania, Raffaele Maria Missiato, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. I militari, dopo un’intensa attività info-investigativa, irrompono nella notte del 27 agosto scorso, nell’abitazione dell’uomo, sita presso il Villaggio Sant’Agata. La perquisizione della casa da i suoi frutti. All’interno, infatti, sequestrati circa 250 kg di hashish e 40 grammi di marijuana. L’uomo è stato riconosciuto colpevole dai giudici etnei. La condanna, quindi, è di 1 anno e 19 giorni di reclusione da scontare in regime di detenzione domiciliare.

G.G.