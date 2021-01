Villa da favola in Sicilia, vale 15 milioni. La fece costruire l’ammiraglio Nelson

Una favolosa Villa immersa tra il verde e il mare in Sicilia vale ben 15 milioni di euro rientrando, a buon diritto, nella Top 10 delle ville più care d’Italia. L’Isola con le sue immense bellezze paesaggistiche e faunistiche regala scenari mozzafiato, questa fantastica Villa, infatti, si affaccia direttamente sul golfo di Giardini Naxos. Avete capito bene. Che altra città può essere se non la meravigliosa Taormina, ad ospitare un “tesoro” di questo calibro?

La fece costruire l’ammiraglio Nelson

Si tratta di una dimora storica di lusso risalente alla seconda metà del Settecento, a 500 m dal centro, ubicata su una collina che si affaccia sul golfo di Giardini-Naxos. La villa, dal nome storico “La Falconara” è stata costruita intorno al 1780 dall’ammiraglio Horace Nelson. Il primo piano è composto da un ampio corridoio che conduce ai saloni, tutti prospicienti il mare e una zona notte con un’entrata indipendente. Nel secondo, invece, c’è una zona giorno con accesso al parco, sala da tè, sala conversazione e sala da pranzo. Ogni vano letto è servito da bagno con vasca e armadi a muro. Il terzo piano, risulta adibito essenzialmente ai servizi e alla cucina, si affaccia sulla corte interna.

Testimonianze romane e greche

La Villa ha una superficie di 1050 metri quadrati ed é immersa in un parco di circa 50mila metri quadrati, ricco di piante secolari e di testimonianze romane e greche di inestimabile valore. Include anche la più grande tomba romana presente in Sicilia, un tempio ellenico dedicato al culto del dio Pan, una cappella con colonne corinzie e, perfino, varie statue in bronzo raffiguranti divinità, colonne, capitelli e incisioni. Nella vendita è incluso l’arredamento d’epoca in stile Settecento di rigida impronta anglosassone, corredato da pezzi d’autore risalenti a varie epoche, esposti in passato nei più famosi musei d’Europa.

G.G.