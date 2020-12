Vigili del Fuoco salvano gattino intrappolato tra le pietre

Una storia a lieto fine: intorno alle 19,00 di ieri, domenica 6 dicembre, in via Bonaventura a Valverde la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta per salvare un gattino. Il micio, infatti, era rimasto intrappolato in mezzo a delle grosse pietre.

Il miagolio del piccolo felino ha richiamato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco intervenuti dunque, con l’ausilio di un divaricatore oleodinamico per spostare accuratamente le pesanti e voluminose pietre, hanno liberato il gattino.

E.G.