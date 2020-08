Viagrande, casa della madre era il rifugio delle munizioni: denunciato

Pregiudicato 55enne, di Zafferana Etnea, denunciato per detenzione abusiva di munizioni. A seguito di un monitoraggio dei soggetti con precedenti penali, le forze dell’ordine effettuano una perquisizione a casa dell’uomo. All’esito negativo, però, i militari non si danno per vinti. Pertanto, estendono la perquisizione anche nell’abitazione della madre del pregiudicato, a Viagrande. Di fatto, in un’intercapedine, nel sottotetto, i militari, rinvengono una busta, contenente 231 cartucce di vario calibro, nonché 3 caricatori per pistola. La presenza dell’arma, inoltre, non è stata motivata.

G.G.