Viagrande: beccati marito e moglie in auto con la cocaina

Arrestati marito e moglie, di Tremestieri Etneo, lui di 36 anni e lei d 34, entrambi incensurati, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

vInfatti, i militari, nel pomeriggio di ieri, notano in via Garibaldi, di Viagrande, quindi, nei pressi della villa comunale, fermano una Nissan Juke, di colore bianco. All’Alt del capopattuglia, il conducente, istintivamente, ha un attimo indugiato prima di fermarsi. Tale particolare aggravato dalla grande agitazione della donna, notato dai militari, spinge quest’ultimi, insospettitisi, ad attuare la perquisizione dell’autovettura. Effettivamente, all’interno dello zainetto della donna, trovano ben 160 grammi di cocaina, suddivisa in vari involucri, nonché un bilancino di precisione. Marito e moglie, quindi, non hanno saputo dare spiegazione della presenza della droga. Pertanto, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

G.G.