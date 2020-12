Via dei Corti 2020: tutto pronto per l’edizione online della vigilia di Capodanno

Via dei Corti 2020: tutto pronto per l’edizione online della Vigilia di Capodanno. Via dei Corti, il Festival Indipendente di Cinema Breve giunge alla sua 6° edizione che si trasferisce online. Giovedì 31 dicembre alle ore 18:30 Cirino Cristaldi, il direttore artistico, d’intesa con la presidente dell’Associazione Gravina Arte Marcella Messina, annunceranno tutti i vincitori delle categorie dei concorsi e delle varie sezioni: Corti Scolastici e Concorso Internazionale di Cortometraggi, Sezione Documentari, Corti d’Animazione e CineMigrare.

Tutti i premi di Via dei Corti 2020 in una serata ricca di emozioni

In quest’edizione la manifestazione assegnerà il Premio Globus – “Via dei Corti” per la valorizzazione del territorio, il Premio Film in Sicily, i premi al talento siciliano che quest’anno andranno a Vincent Riotta, Katia Greco e Guia Jelo, il Premio Una vita per il cinema al giornalista televisivo Lucio Di Mauro e, infine, il Premio Edizioni Letterarie Il Tricheco che va alla poliedrica autrice Debora Scalzo.

L’edizione via streaming non sarà povera di contenuti, emozioni ed interventi e, allo stesso tempo, saranno tanti e importanti i punti di riflessione sull’attuale situazione in cui versa il mondo del cinema. Ampio spazio, inoltre, sarà dedicato anche agli interventi dei giurati.

Per la sezione corti internazionali, la giuria è formata dall’attore Carmelo Caccamo e dai registi Daniele Ciprì, Max Nardari, Davide Vigore e Francesco Zarzana; i corti d’animazione saranno selezionati dalle attrici Liliana Fiorelli, Angela Curri, Tiziana Giletto e dai registi Ines Manca e Rosario Scuderi; la giuria della sezione documentari composta dai registi Alessandro Marinaroe Gabriele Gravagna, dal presentatore Ruggero Sardo, dal giornalista Ivan Scinardo, dall’autrice Debora Scalzo e dall’attore Roberto Carrubba; infine, la giuria della sezione corti scolastici vede la formazione composta da Simona Scuderi e Giulia Sapienza.

G.G.