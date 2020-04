Vendita illecita di gel igienizzante: sequestrate 6074 confezioni

Proseguono le denunce al mercato del gel igienizzante: sequestrate 6074 confezioni di prodotto detergente illegale a Paternò. Il prodotto era posto in vendita come sanificante ma senza che ne fossero state preventivamente verificate le reali qualità biocide.

I militari della Compagnia di Paternò, impegnati nel controllo dei prodotti più richiesti dopo l’inizio dell’allarme sanitario hanno individuato un imprenditore a seguito di alcune indagini. Recatisi presso la sede del commerciante all’ingrosso di detersivi, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto decine di confezioni di detergente, qualificati sull’etichettatura quali sanitizzante. Infatti, la capacità battericida -ossia l’azione di eliminare i virus eventualmente presenti sulle superfici- deve essere appurata nel corso di approfondite analisi chimiche. L’autorizzazione per il commercio arriva dopo i dovuti controlli sanitari.

Tale circostanza è molto importante per evitare sia potenziali rischi per la salute pubblica. Per tale ragione, i militari hanno proceduto al sequestro delle confezioni di gel. Segnalato, inoltre, hanno segnalato il titolare della società alla locale Autorità Giudiziaria per frode in commercio.

E.G.