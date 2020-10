Vendeva pc rubati in piazza Stesicoro: denunciato 49enne

Si era improvvisato venditore ambulante in piazza Stesicoro, vendendo pc rubati. Ritenuto responsabile di ricettazione è un impiegato catanese di 49 anni.

L’uomo aveva usato la propria autovettura, una Fiat Punto, come banco di vendita. Ha aperto il portellone posteriore dell’auto e poggiando sulla mensola due pc portatili li ha esposti al pubblico.

I militari di pattuglia, attirati dai diversi clienti che si avvicendavano nei pressi dell’autovettura, hanno deciso di effettuare un controllo. Scelta che ha consentito di sequestrare i due computer, per i quali l’uomo non ha saputo

in alcun modo giustificarne la provenienza, evitando così che qualche incauto cittadino potesse acquistare merce ricettata e incappare in possibili problemi giudiziari.

E.G.