Vende prodotti ittici in pessimo stato di conservazione: arrestato ambulante

Palagonia: vendeva prodotti ittici privo di qualsiasi autorizzazione e senza nessun rispetto delle norme igienico-sanitarie. Scattano, quindi, le manette per un pregiudicato catanese di 56 anni che vendeva alimenti in pessimo stato di conservazione. L’uomo viene beccato nel corso di un servizio dei militari finalizzato alla repressione del commercio ambulante abusivo, presso il mercato di via Circonvallazione. È lì che hanno sorpreso il 56enne che esponeva i suoi prodotti ittici privo di autorizzazione e rispetto delle norme igienico-sanitarie, in ambito alimentare. Gli alimenti ittici esposti: 4,5 kg di pesce spada; 6 kg di “donax trunculs” (telline); 2,5 kg di sardine; 7,5 kg di coryphaena hippurus (lampuga); 4 kg di sgombro.

G.G.