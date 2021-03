Veicolo in fiamme sulla strada statale 121 “Catanese”. Il traffico è momentaneamente bloccato in prossimità del km 248,100, a Misilmeri (PA). Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Le cause che hanno provocato l’incendio dell’auto sono in fase di accertamento. Nessuna notizia su persone ferite o decedute.

In aggiornamento