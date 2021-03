Vegan Cinnamon Rolls Biscuits: la ricetta per gli amanti della cannella

Una dolce colazione, completamente vegetale, ma golosissima: i Cinnamon Rolls sono sfiziose girelle alla cannella.

Realizzarle è semplicissimo: questa versione 100% vegan non avrà niente da invidiare alla ricetta originale!

La ricetta

Ingredienti:

200 gr di farina d’avena integrale (o quella che preferite);

35 gr di olio di cocco;

30 gr di zucchero di canna;

90 gr di latte di soia (o il latte vegetale che più vi piace);

1 bustina di vanillina;

1 cucchiaino di lievito;

marmellata di albicocche;

cannella.

Procedimento:

Per prima cosa dedichiamoci alla preparazione della frolla: mescoliamo i liquidi per poi incorporare pian piano la farina e il resto degli ingredienti. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola ed in frigo per mezz’ora.

Trascorso il tempo, stendiamo la pasta frolla formando un rettangolo. Spalmiamo 2 cucchiai di marmellata e abbondante cannella. A questo punto arrotoliamo la frolla delicatamente e poi la tagliamo ricavano due 14 dischi.

Inforniamo per circa 15 minuti a forno statico a 180 gradi.

Buona colazione!