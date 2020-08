Vasto incendio a Scordia: evitato il peggio

Send an email

Vasto incendio in contrada Fico, comune di Scordia. L’incendio ha coinvolto alberi e vegetazione per un’estensione di circa 10 ettari. Sul posto sta operando la squadra boschiva dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania. Spento già il primo focolaio, molto pericoloso in quanto vicino ad un bombolone di GPL adiacente ad una abitazione. Attualmente, inoltre, la squadra dei Vigili del Fuoco, sta provvedendo allo spegnimento di legname, ulivi ed alberi da frutto.

G.G.