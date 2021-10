Vasco Rossi, Messina una data quasi sold out

Il nuovo tour di Vasco Rossi farà tappa a Messina e la data è quasi sold out.

Un tour che parte da Trento il 20 maggio concludendosi a Torino il 30 giugno 2022 portando Vasco sul palco dei principali stadi italiani.

Stanno andando a ruma i biglietti per le nuove date del tour di Vasco Rossi, tra cui quella del 17 giugno allo Stadio San Filippo di Messina. Una data che si avvicina al sold out.

Oggi è inoltre in uscita il video del nuovo brano “Siamo qui” che ha anticipato l’omonimo album in uscita il 12 novembre.

Il brano “Siamo qui” è quasi una dedica ai 40 anni del brano “Siamo solo noi” uscito nel 1981 e ai 20 anni di “Siamo soli” uscito nel 2001.

Vasco Rossi torna sul palco in salute e lucido per un tour nei principali stadi italiani che si annuncia già un successo.

«Ho bisogno di stare sul palco. Non riesco ancora a immaginarlo. Non so cosa come sarà, quale sarà la prima parola che dirò sul palco. Mi viene la pelle d’oca solo a pensarci. Sarà sicuramente un’emozione forte» è quanto racconta il rocker a Rai Radio 2.

I biglietti sono acquistabili su Ticket one e sugli altri circuiti abituali.