Vaccino, da lunedì al via alle prenotazioni per gli over 40

Da lunedì 17 maggio in Italia anche gli over 40 potranno prenotare il vaccino: sprint alla campagna vaccinale dopo l’ok del commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo.

La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura.

Entro il fine settimana arriveranno oltre 3 milioni di dosi, mentre l’Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni.