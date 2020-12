Vaccino anti-Covid, Musumeci: “Il nostro auspicio è vaccinare i siciliani entro l’estate”

Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, durante la trasmissione in onda su Sky TG24 “I numeri della pandemia” asserisce: “L’obiettivo nazionale e quindi il nostro auspicio è che, entro l’estate tutta la popolazione possa essere vaccinata”. Dichiarazioni, quelle del Governatore della Sicilia, che lasciano ben sperare circa lo smistamento e somministrazione del vaccino anti-Covid.

Le dichiarazioni di Musumeci

“La consegna dei vaccini anti Covid– afferma il Presidente- nelle regioni sarà graduale. Noi dovremmo riceverne come prima dotazione 141 mila dosi per sottoporre subito al trattamento il personale sanitario quello ‘in trincea’, maggiormente esposto al contagio, le persone anziane e quelle fragili”. “L’obiettivo nazionale- aggiunge- e quindi il nostro auspicio è che, entro l’estate tutta la popolazione possa essere vaccinata. Se si manterrà il cronoprogramma stabilito del governo centrale credo che entro maggio o giugno si possa completare il trattamento per tutti i cinque milioni di siciliani”

G.G.