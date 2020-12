Vaccino anti-Covid, in Sicilia 36 punti dedicati alla somministrazione

Coronavirus Sicilia, 36 i punti nell’Isola dove avverrà la somministrazione del vaccino ant-Covid. In tutto lo stivale, saranno allestiti ben 294 postazioni per la somministrazione delle dosi di vaccino della Pfizer; tuttavia, 222, numero soggetto ad ampliamento dal 7 gennaio, saranno dotati di celle “Ult” (Ultra-low temperature) per la conservazione delle dosi a bassissime temperature.

36 punti per la somministrazione del vaccino in Sicilia

Il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, ha stilato una tabella per le unità di somministrazione del vaccino in tutta la penisola. La Sicilia, per numero di punti, è seconda solo alla Lombardia che avrà 65 postazioni. In base alla tabella: 7 sono i punti di somministrazione in Abruzzo, 5 in Basilicata, 6 in Calabria, 27 in Campania, 13 in Emilia Romagna, 5 in Friuli Venezia Giulia, 20 nel Lazio, 15 in Liguria, 65 in Lombardia, 7 nelle Marche, 2 in Molise, 8 in provincia di Bolzano, 2 in provincia di Trento, 28 in Piemonte, 11 in Puglia, 12 in Sardegna, 36 in Sicilia, 12 in Toscana, 4 in Umbria, 2 in Valle d’Aosta e 7 in Veneto.

G.G.