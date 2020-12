Vaccino anti-Covid: avviata pre-registrazione per il personale sanitario

La Regione avvia le modalità di pre-adesione del personale sanitario e il target di popolazione da sottoporre al vaccino anti-Covid, così come comunicato nel sito ufficiale della Regione Siciliana. Ruggero Razza, assessore alla Salute, durante la conferenza stampa tenutasi presso il Palazzo Orleans, a Palermo, rende noti alcuni dettagli di questa prima tranche di vaccinazione, che partirà da gennaio 2021. «Sarà una sfida importante- afferma l’assessore- auspico che ci sia la più larga adesione da parte del personale sanitario. La loro partecipazione è fondamentale per far si che alla popolazione arrivi il messaggio che vaccinarsi è utile per vincere la battaglia contro il virus». All’inizio della campagna, la Sicilia riceverà il 90% delle dosi necessarie.

Target di popolazione per la vaccinazione anti-Covid

Si attende, pertanto, l’apertura della sezione dedicata, nel portale della Regione, alle pre-adesioni alla vaccinazione. L’assessore alla Salute sottolinea anche il target di popolazione da vaccinare, pari a 141.084 unità nella Fase 1 della campagna, da gennaio a marzo 2021. Sono inclusi, nella prima fase: professionisti della sanità e di tutto il personale che opera in ambito ospedaliero, di ospiti e personale delle RSA.

Saranno 79.385 i professionisti della sanità e personale che opera in ambito ospedaliero, mentre, 21.551 gli ospiti e 10.463 gli operatori delle 1.465 RSA censite sul territorio regionale. Si continua con 8.600 gli operatori stimati, della sanità privata, passando per i 3.092 operatori del 118 (Seus); 4.721 tra medici di base e pediatri; 1.455 collaboratori degli studi dei medici di base e dei pediatri; 2.956 operatori MCA/MET (Medicina emergenza territoriale); 4.527 unità di personale assunto per l’emergenza Covid; 800 studenti dei corsi di medicina generale; 3.534 specializzandi.

Crediti foto: ANSA.it

G.G.