Vaccini, richiamo mRna dopo 5 mesi per tutti. È ufficiale

Da domani la nuova circolare emanata dal Ministero della Salute entrerà in vigore. Terze dosi con vaccini mRna per tutti dopo cinque mesi dalla precedente somministrazione.

Vaccini per tutti, si accorciano i tempi del richiamo vaccinale.

A fronte dell’incremento nel numero dei contagi da covid il Ministero della Salute prende una posizione e stabilisce di ridurre il tempo che dovrebbe intercorrere tra la somministrazione della seconda e terza dose di vaccino.

Pubblicata a tal proposito oggi sulla Gazzetta ufficiale la circolare che sarà in vigore a partire da domani. Terza dose con vaccini mRna per categorie previste, inclusi coloro che avevano avuto somministrato la dose unica del Jansen.

«L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose ‘booster’ (di richiamo) con vaccino a m-Rna, alle categorie per cui è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato».

La circolare, titolata ‘Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra somministrazione della dose booster e completamento del ciclo primario’, è stata emanata alla luce dei costanti dati raccolti in merito alla diffusione del virus e alla crescita consistente della curva epidemica.

Siamo nella quarta ondata e non cessano i contagi. Questa forse vuole essere una soluzione per porre fine ai contagi. O quanto meno ridurli per evitare il peggiorarsi della situazione che versa già in pessime condizioni. Soltanto ieri una nota allarmante dell’Associazione Rianimatori in cui si leggeva che continuando così entro in mese le terapie intensive saranno invase.

In merito ai dosaggi, il documento indica 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna.