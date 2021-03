Vaccini, Musumeci: “Io anticomunista dalla nascita, ma pronto ad acquistare lo Sputnik”

Sempre più attenzione in Italia sul vaccino russo Sputnik: il governatore Nello Musumeci, infatti, in un’intervista a “La verità” ha dichiarato che qualora ci registrasse carenza di dosi, la Regione Siciliana sarebbe pronta ad acquistare lo Sputnik.

«Se necessario siamo pronti a comprare il vaccino dai russi. Siamo tra le regioni più virtuose per vaccini inoculati – continua – ma tra qualche giorno non avremo più fiale. Se i vaccini dovessero tardare dai canali ufficiali, non avremmo difficoltà a guardare altrove».

In visita in Sicilia, il commissario nazionale per l’emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo infatti ha constatato come la Regione, con le sue 20 mila vaccinazioni al giorno rientri perfettamente nel pieno target della campagna vaccinale.

«Sono anticomunista dalla nascita – prosegue Musumeci – ma se la Russia produce un vaccino che garantisce l’immunizzazione, perchè no? Il vaccino è un diritto che equivale al diritto della vita e della sicurezza».

Entro il 3 aprile sull’Isola dovrebbero arrivare ben tre milioni di dosi.

Intanto, a Pasqua le parrocchie verranno convertite in centri vaccinali con l’obiettivo di coinvolgere in estate anche gli stabilimenti balneari.

E.G.