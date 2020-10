Uno studente positivo all’Istituto Duca degli Abruzzi. Classe e docenti in quarantena

Sembra che non ci sia pace per le scuole catanesi. Secondo quanto comunicato dall’Asp di Catania, uno studente frequentante l’Istituto Duca degli Abruzzi è risultato positivo al Covid19.

La preside Brigida Morsellino ha subito attivato tutti i protocolli sanitari necessari per garantire la sicurezza di studenti e docenti. La classe d’appartenenza del ragazzo positivo seguirà le lezioni in modalità telematica, come gli insegnanti. Mentre i professori che non hanno avuto stretto contatto con lo studente in questione potranno proseguire l’attività lavorativa.

«Abbiamo espletato tutte le procedure previste- dichiara la dirigente Morsellino- stiamo sanificando l’aula e avvisato studenti e insegnanti interessati. Dobbiamo pensare che per l’intero anno convivremo con questo problema e lavoriamo sistematicamente per evitare ogni tipo di allarmismo. La scuola non si ferma e noi stiamo affrontando il tutto con la giusta serenità e coscienza».

E.G.