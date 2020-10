Unict, Suriano: “Tassazione esosa. Il rettore intervenga”

Simona Suriano, deputata del Movimento 5 Stelle interviene sull’aumento della tassazione per l’iscrizione degli studenti fuori corso che risulta troppo esosa, da quest’anno accademico. “Ho già chiesto un incontro al rettore per una questione delicata e complessa che investe centinaia e centinaia di studenti”, informa la Suriano.

“Le istituzioni debbono lavorare in sinergia per garantire la tutela del diritto allo studio”

“L’aumento della tassazione- riferisce la deputata pentastellata- arriva in un momento delicato per gli universitari e le loro famiglie: il Covid-19, il lockdown e la crisi economica hanno messo in ginocchio tantissimi cittadini e far fronte ad un rincaro risulta spesso difficile”. “Confido, quindi, nella sensibilità sinora dimostrata dal rettore-aggiunge- per trovare una soluzione o una eventuale sospensione del pagamento”.

“Le istituzioni-conclude la Suriano- debbono lavorare in sinergia per garantire la tutela del diritto allo studio. Dobbiamo ascoltare, pertanto, il grido d’allarme degli studenti che hanno raccolto firme e avanzato richieste”.

G.G.