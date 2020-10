Unict, Siamo Futuro: studente di Scienze del Farmaco nominato commissario del dipartimento

Send an email

Unict, Siamo Futuro Catania: Roberto Maccarone, studente del corso di laurea di Farmacia dell’Ateneo di Catania, nominato commissario del dipartimento di Scienze del Farmaco. Maccarone, infatti, è stato nominato, dal Segretario Giovanile di Sìamo Futuro Catania Federico Scalisi, Commissario della sezione dipartimentale di Scienze del Farmaco.

“Anche in un periodo difficile la vita associativa e la politica continua”

“Ringrazio per la fiducia accordatemi da Federico Scalisi -afferma il neo commissario- quindi, assumo orgogliosamente l’incarico ricevuto, che mi impegno a ricoprire con passione e dedizione, portando avanti i valori costituenti del nostro gruppo, Sìamo Futuro”. “Sono contento di aver affidato l’incarico a Roberto- commenta Scalisi- ragazzo che ha spostato a pieno i principi e i valori del nostro gruppo, insieme ai ragazzi che hanno fondato la sezione dipartimentale del dipartimento di Scienze del Farmaco”

“Anche in un periodo difficile e con tante incertezze per gli studenti universitari, la vita associativa e politica continua, per il bene della comunità studentesca.” conclude il Segretario Giovanile di Siamo Futuro.

Ricordiamo i membri della sezione dipartimentale del dipartimento di Scienze del Farmaco: Nicol Cavallo, Leonardo Di Guardo, Concetta Mannino, Denise Merendino e Mariagrazia Privitera.

G.G.