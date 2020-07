Unict: rinnovata sinergia pluriennale con Osservatorio Astrofisico

Send an email

Siglata una nuova convenzione tra l’Università di Catania e l’Osservatorio Astrofisico etneo che fa capo all’Istituto nazionale di Astrofisica, nell’ottica, di ulteriori iniziative nel campo della ricerca, innovazione, didattica e servizi.

Infatti, nei giorni scorsi, il rettore Francesco Priolo e la direttrice dell’Osservatorio Isabella Pagano sottoscrivono la nuova convenzione quinquennale, che regola i rapporti tra i due enti. La convenzione, in corso dal 1964, permette all’Osservatorio, in sinergia con l’Ateneo, di usufruire a titolo gratuito e per un tempo illimitato di un immobile dedicato, all’interno della Cittadella universitaria.

Internazionalizzazione delle attività di ricerca

La sinergia tra i due enti, inoltre, prevede l’internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca, attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei. Ma non solo. La cooperazione tra Unict e Osservatorio permette, soprattutto, di mettere in campo azioni, modelli e strategie finalizzate a rafforzare il legame con il territorio. Favorendo, pertanto, iniziative di reciproca mobilità del personale di ricerca dell’Inaf nonché di ricercatori e docenti dell’ateneo.

In ultimo, nel campo della formazione e della didattica, è prevista la stipulazione di convenzioni per lo svolgimento di tirocini di laureandi e laureati all’interno delle strutture dell’Inaf.

G.G.