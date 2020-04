Unict proroga riscossione delle borse di studio al 30 giugno

L’Università di Catania ha prorogato la riscossione delle borse di studio dell’anno accademico 2018/2019 fino al 30 Giugno.

Si tratta di borse di studio dal valore di 210€ ciascuna, destinate agli studenti di istituti superiori con reddito Isee non superiore a 10.600€ circa.

Il termine ultimo, precedentemente fissato per il 31 Marzo, è, dunque, posticipato sia a causa dell’emergenza Coronavirus, in atto, sia per dare più tempo ai beneficiari di recarsi presso gli uffici postali a riscuotere la somma.

«Considerate le attuali misure di contenimento epidemiologico- dichiara l’assessore Lagalla- abbiamo ritenuto fondamentale estendere i tempi di riscossione della borsa di studio per evitare il rischio di inopportuni assembramenti presso gli uffici postali.»

«Per quanti tra i 22mila studenti beneficiari-conclude Lagalla- non avessero ancora avuto modo di ritirare la somma, ci sarà tempo fino alla fine di giugno»

G.G.