Unict: Predisposte le modalità di didattica online

Questo pomeriggio, Priolo ha incontrato i giornalisti per annunciare ufficialmente il via alle videolezioni.

Il sistema di lezioni online era disponibile, secondo le dichiarazioni del Rettore, già da parecchi giorni prima che il Governo decidesse chiudere le aule universitarie in tutto il Paese fino al 15 marzo.

Le parole di Priolo

«Già da lunedì prossimo, l’Università di Catania sarà pronta ad attivare un piano di didattica a distanza, che consentirà, di erogare lezioni in modalità telematica attivando 1818 classi on line, anche per le sedi decentrate di Ragusa, Siracusa e Troina».

«Tutti i docenti e gli studenti hanno già ricevuto le credenziali e le istruzioni per accedere alla piattaforma Microsoft Teams – aggiunge il Direttore Generale Giovanni La Via – attraverso cui le videolezioni si svolgeranno»

Gli studenti potranno seguire collegandosi da computer, tablet o smartphone, mentre i tecnici stanno lavorando per l’allestimento di 300 aule attrezzate per le videolezioni online.

Continua il Rettore «Gli esami di profitto e gli esami di laurea al momento sono stati sospesi per decreto ma predisporremo un nuovo calendario per poterli svolgere con modalità differenti rispetto a quelle che per il momento sono vietate, e in piena sicurezza.»

Inoltre, finita l’emergenza, si organizzerà un “Graduation Days” in ogni dipartimento, momenti di festa per gli studenti e i loro parenti.

In conclusione Priolo aggiunge: «Siamo chiamati ad agire con prudenza ma senza ingenerare il panico, di concerto con le autorità sanitarie regionali e in stretto contatto con il Ministero dell’Università»

G.G.