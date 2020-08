Unict: lunedì si presentano idee imprenditoriali

Start Cup 2020: entro lunedì 31 agosto la presentazione di nuove idee imprenditoriali. L’inizio di settimana, infatti, coincide con la scadenza dell’edizione della “Start Cup Catania” business plan-competition targata Unict. Anche quest’anno l’evento vede la premiazione delle migliori idee, le più innovative e originali proveniente dal mondo accademico e della ricerca. Prenderanno parte alla competizione-promossa dall’Area della Terza Missione dell’Ateneo- diversi team. Quest’ultimi potranno essere formati da un numero minimo di 2 persone per ciascuna idea, presentata in maniera innovativa e, inoltre, caratterizzata da un alto contenuto di conoscenza.

Due fasi di sviluppo per la competizione

Nella prima, infatti, un comitato tecnico-scientifico selezionerà un massimo di 8 idee imprenditoriali scelte tra quelle pervenute. Nella seconda fase, invece, i team selezionati definiranno il loro business plan, usufruendo di un percorso di assistenza da parte di esperti. Mentre, dopo la valutazione dei business plan, il prossimo ottobre saranno proclamati i vincitori. Ai 3 team vincitori dell’edizione 2020 saranno assegnati premi in denaro, in base alla classificazione. Al primo classificato andranno 5 mila euro, 3 mila al secondo e, infine, 2 mila euro al terzo. I vincitori, inoltre, parteciperanno alla Start Cup Sicilia 2020 e avranno la possibilità di contendersi l’accesso al Premio nazionale innovazione (Pni) 2020. Sul sito, in più, è possibile consultare e scaricare il bando di partecipazione, mentre, per info e chiarimenti si può contattare l’Area della Terza Missione dell’Università di Catania.

