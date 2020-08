Unict: iscrizioni per i corsi di laurea magistrale, alcune anche con “doppio titolo”

Scadono il prossimo 10 settembre i termini per le iscrizioni ai ben 49 corsi di laurea magistrale offerti dall’Università di Catania. Alcuni corsi magistrali offerti dall’Università risultano a “doppio titolo”. Cosa significa? Si tratta di percorsi attivati in convenzione con un ateneo straniero al fine di conseguire non solo il titolo rilasciato dalla propria università di origine bensì anche quello offerto dall’università ospitante. Modalità e scadenze per

l’iscrizione si trovano sul sito dell’ateneo.

Fondamentale, per l’ammissione, la laurea o il diploma universitario di durata triennale ovvero anche il titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto in territorio italiano. Ma non basta. Occorrono, inoltre, specifici requisiti curriculari nonché la verifica di una preparazione personale adeguata.

19 i corsi di studio magistrali a numero programmato

Tra questi: Biotecnologie agrarie, Biotecnologie mediche, Scienze del testo per le professioni digitali, Psicologia, Internazionalizzazione delle relazioni commerciali (in italiano e inglese), Scienze chimiche, Global Politics and euro-mediterranean Relations (in inglese, doppio titolo), Management della Pubblica amministrazione, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari. Ancora: Salvaguardia del territorio dell’ambiente e del paesaggio, Storia e cultura dei Paesi mediterranei (doppio titolo), Politiche e servizi sociali, Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione, Data Science for Management (in inglese), Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze pedagogiche e progettazione educativa.

Per accedere ai corsi di studio magistrali la domanda di partecipazione alla prova di ammissione e il pagamento della tassa di partecipazione di 30 euro, si devono effettuare entro il 10 settembre. Inoltre, le prove si terranno dal tra il 15 settembre e il 30 ottobre 2020. L’Università di Catania, in più, estende la “partecipazione con riserva” al test o al colloquio gli studenti laureandi, anche di altri atenei. Quindi, coloro i quali alla data di scadenza del bando, non hanno ancora conseguito il titolo di studio richiesto. Tuttavia, gli stessi, superato il test e collocati in graduatoria potranno iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto. La condizione, per costoro, è che in data 1° ottobre 2020 siano in debito di non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo, inclusi, anche, i crediti della prova finale.

30 i corsi magistrali a numero non programmato

Tra questi: Archeologia (doppio titolo), Biologia ambientale, Biologia sanitaria e cellulare-molecolare, Filologia moderna, Filologia classica (doppio titolo), Physics (in inglese, doppio titolo), Informatica, Chemical Engineering for Industrial Sustainability (in inglese), Ingegneria civile delle acque e dei trasporti, Ingegneria civile strutturale e geotecnica, Automation Engineering and Control of Complex Systems (in inglese), Ingegneria delle telecomunicazioni, Electrical Engineering (in inglese, doppio titolo), Electronic Engineering (in inglese), Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Ma anche: Lingue e letterature comparate (doppio titolo), Lingue per la cooperazione internazionale, Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione (a Ragusa), Matematica, Economia e Management del territorio e del turismo, Comunicazione della cultura e dello spettacolo, Scienze geologiche, Direzione aziendale, Finanza aziendale, Scienze filosofiche, Scienze geofisiche, Storia dell’arte e beni culturali.

Chiaramente, per i corsi a numero non programmato, l’accesso è libero. Ma anche in questo caso occorre

sempre che sia verificata l’adeguatezza della preparazione personale. Come avverrà la verifica? Nella fattispecie, infatti, avverrà sulla base dell’analisi del curriculum e, se necessario, di colloqui individuali, tra il 15 e il 25 settembre 2020.

Così come per i corsi a numero programmato anche in questo caso sono ammessi studenti laureandi che entro il 10 settembre non hanno conseguito il titolo di studio richiesto. Anche per loro, quindi, dopo la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, l’iscrizione, al corso di laurea magistrale prescelto è con riserva, entro il 12 ottobre 2020. Alla data del 1° ottobre 2020, però, possono essere in debito di non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo, inclusi i crediti della prova finale.

