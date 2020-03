Unict, al via alle lezioni online

La chiusura di scuole ed atenei a seguito del decreto emesso dal Governo Conte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, colpisce anche Catania.

Ma l’Università del capoluogo etneo, da tempo allerta sulla situazione sanitaria, aveva già predisposto adeguate misure che permettessero di non interrompere totalmente le lezioni. Infatti domani mattina, venerdì 6 marzo, alle ore 11, nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università di Catania, il rettore Francesco Priolo terrà una conferenza stampa per annunciare l’imminente lancio del piano per la didattica a distanza. Il Magnifico Rettore, inoltre, illustrerà le azioni per la gestione dell’emergenza Coronavirus all’Università di Catania.

Le lezioni “online” dovrebbero partire da lunedì 9 marzo.

I provvedimenti presi

Secondo quanto riferito nel sito dell’Ateneo di Catania sono sospesi gli esami di profitto e di laurea. Mentre

sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (inclusi quelli per i medici in formazione specialistica), i corsi di formazione specifica in Medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

L’accesso alle aule studio e alle biblioteche da parte degli studenti, inoltre, è momentaneamente sospeso. Mentre il ricevimento studenti potrà essere effettuato in modalità “a distanza”. Le strutture rimangono aperte al personale docente e al personale tecnico-amministrativo per le attività ordinarie.

È temporaneamente sospesa l’attività di ricevimento allo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, degli Uffici Carriere Studenti e di tutti gli altri uffici che erogano servizi e informazioni al pubblico in modalità “front office”. Gli uffici continuano a garantire il servizio in modalità “a distanza” ossia attraverso telefono, email, messaggi privati sui canali social ufficiali. In caso di necessità e urgenza è possibile concordare un appuntamento, previo contatto telefonico, email o tramite messaggio privato sui canali social ufficiali di Unict.

E.G.