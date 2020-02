Una profezia per trovare la nostra strada

Profezia che si auto avvera. Vi è mai capitato di prevedere un avvenimento o quando siamo stati a scuola dopo aver detto: “sicuro oggi mi interroga“ l’insegnante lo fa.

Cosa è successo?

Non siamo sensitivi, piuttosto è come se facessimo in modo tale che quella situazione si realizzi anche se in maniera inconsapevole. La profezia che si auto avvera o si auto – adempie è stata studiata da Robert K. Merton, sociologo americano, nel 1948.

Questa teoria conferma quanto la nostra mente sia potente.

Abbiamo la capacità di “buttarcela”, perché non usarla per il nostro cambiamento? La profezia che si auto avvera dipende molto dalla propria autostima e dalla fiducia che nutriamo per noi.

Possiamo cambiare la profezia che si auto – avvera in positivo, ovvero “volere è potere”

Se crediamo fortemente in noi, nelle nostre capacità, ci daremo la possibilità di diventare artefici del nostro cambiamento.

Molte volte si sente dire, “non ti preoccupare che prima o poi tutto si sistema”, non è il destino, siamo noi!Siamo noi a decidere la nostra condizione di vita.Se ci muoviamo qualcosa accade, credendo in noi avremo anche il coraggio di rischiare, di metterci alla prova e perché no cambiare strada, seguire le nostre stesse convinzioni e passioni. Viceversa, se stiamo fermi a compatirci o a “buttarcela” non faremo altre che confermare la poca stima che nutriamo per noi.

Non è facile cambiare opinione su di noi e certe volte pur di avere ragione ci tiriamo la zappa sui piedi.

Avere ragione non serve, se questo non fa altro che farci del male.

Diventiamo uragani e nutriamoci del mondo che ci circonda, volere è potere non è solo un modo di dire, può diventare un modo di costruire la nostra realtà.In questo mondo ogni esperienza anche quella che può essere vista come fallimento diventa occasione di crescita. Impariamo dai nostri sbagli per migliorare.

Chi si ferma è perduto, chi si muove troverà la propria strada.