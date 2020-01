Una notte di forti raffiche di vento: danni tra Acireale e Catania

Una nottata impegnativa quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco, coinvolti nella moltitudine di interventi causati dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la città.

A Catania, una tra le zone colpite è la Circonvallazione nei pressi del rifornimento Esso dove due alberi sono abbattuti. Stesso destino anche per un grosso albero in piazza Croce Rossa Italiana, zona Vulcania.

Anche Acireale si trova “scossa” a seguito di questa notte di forte vento. Un altro albero è caduto infatti in via Torquato Tasso, mandando il traffico in tilt. Mentre in via Lazzaretto un cartellone pubblicitario si è completamente divelto, distruggendo nell’impatto la cancellata di un’abitazione. Episodio analogo all’entrata di Aci Bonaccorsi. Ad Aci Catena, in via Elemosina, invece un traliccio abbattuto dal vento ha intralciato la strada provocando non pochi disagi alla viabilità.

I disagi hanno coinvolto anche alcuni voli diretti a Fontanarossa, dirottati poi a Punta Raisi. Dalle 20,00 di ieri sera dunque i Vigili del fuoco hanno espletato circa 90 interventi di soccorso, tra cui 70 stanotte e 20 da stamattina. Inoltre, circa 70 sono ancora in coda.

GALLERY

E.G.