Una notte di magia con Antonella Ruggiero e il Coro Lirico Siciliano alla Villa Bellini

Martedì 25 Agosto, con inizio 21.30 alla Villa Bellini, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra proporrà un evento esclusivo e imperdibile con la partecipazione di Antonella Ruggiero. Catania, infatti, dopo un ventennio di assenza, si riappropria della grande musica nel cuore verde della grazie alla tenacia e alla forza organizzativa del Coro

Lirico Siciliano e dell’amministrazione comunale.

Antonella Ruggiero insieme al Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, regaleranno al pubblico siciliano un concerto che si preannuncia vulcanico e straordinario. Ad aprire la kermesse concertistica i travolgenti ritmi argentini di A. Ramirez che saranno interpretati in una versione suggestiva e innovativa dalla “Signora” della musica leggera.

Non mancheranno dunque i cavalli di battaglia che hanno reso Antonella Ruggiero un’icona della tradizione musicale italiana. Brani che saranno eseguiti in una particolare chiave acustica, con arrangiamento per voce solista, pianoforte e coro lirico. Da Vacanze romane” a “Ti sento” per poi passare a “Cavallo bianco” e a “Amore lontanissimo”.

Il ricco e accattivante programma includerà anche alcune tra le più frizzanti e immortali canzoni del novecento italiano: da Parlami d’amore Mariù a Non ti scordar di me, da Amapola alla celeberrima Mattinata di R. Leoncavallo.

E.G.