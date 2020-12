“Una coperta per Natale”, la Misericordia dona cibo e coperte ai senzatetto

È alta l’attenzione da parte delle Misericordie del Comitato provinciale di Catania nei confronti dei soggetti deboli della città. Una decina i volontari della Misericordia Santa Maria di Ognina di Catania presenti, la scorsa serata, per aiutare i più bisognosi portando avanti l’iniziativa “ Una coperta per Natale ”.

Sessanta , in tutto, i clochard a ricevere dai volontari diverse coperte, sciarpe, guanti e cappellini in lana, devoluti dai parrocchiani del Santuario Santa Maria di Ognina. Moltissimi, inoltre, gli snack, biscotti e panini donati. Il cibo è stato offerto dal supermercato Deco’ di via Acicastello e dalla stessa Misericordia, che ha acquistato i panini.

«Gli ultimi sono sempre al primo posto per noi volontari delle Misericordie» afferma il Governatore della Misericordia di Ognina, Giovanni Bertuna.

«L’iniziativa organizzata è certamente una piccola goccia nel vasto mare di bisognosi che abbiamo a Catania, ma certamente rappresenta un piccolo sollievo per chi ogni notte vive avendo come unico tetto il cielo. Ringrazio ovviamente quanti hanno voluto donare qualcosa a chi non ha la fortuna di vivere in un’abitazione riscaldata ed in particolare il direttore del supermarket Giuseppe Vitale».