Un piatto vegetariano facile e veloce: fusilli al pesto di broccoli e pomodorini secchi

Spesso si pensa che mangiare un piatto vegetariano significhi mangiare delle semplici verdurine senza infamia e senza lode. Invece con i miei fusilli al pesto di broccoli e pomodorini secchi vi ricrederete.

È facilissimo da preparare e molto gustoso.

La ricetta

Ingredienti:

1 broccolo;

1 spicchio di aglio;

10 mandorle;

2 cucchiai di parmigiano

5 pomodorini secchi

30 gr di olio evo

1 cucchiaino di sale

Procedimento

Per prima cosa ci servirà un broccolo che dobbiamo bollire. Appena pronto lo mettiamo in un mixer con lo spicchio di aglio, le mandorle, il parmigiano, i pomodorini secchi, olio evo ed un cucchiaino di sale. Frulliamo in tutto ed ecco qui pronto il nostro pesto di broccoli.

Adesso cuociamo la pasta. Io ho scelto i fusilli integrali ma voi potete scegliere quella più vi piace. A cottura ultimata prima di scolarla conserviamo un po’ di acqua di cottura perché potrebbe servire per rendere la pasta più cremosa.

Quindi amalgamiamo la pasta con il pesto di broccoli. Infine, guarnite il vostro piatto con qualche ciuffetto di broccoli delle mandorle.

Buon appetito