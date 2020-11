Un DPCM che divide i governatori. Musumeci: “Vogliamo misure omogenee per tutto il territorio nazionale”

La stesura del nuovo DPCM divide i presidenti delle Regioni italiane tra chi, come il milanese Attilio Fontana rivendica una chiusura totale e chi come il veneto Luca Zaia è contrario. In mezzo Vincenzo De Luca, Michele Emiliano e Nello Musumeci che optano per una decisione condivisa a livello nazionale.

Il Capo di Stato Sergio Mattarella prosegue nel suo intento di favorire un clima di collaborazione tra i governatori invitando ad allontanarsi da “egoismi”. La situazione è delicata, e arrivare ad un accordo che favorisca ristori adeguati con norme che per quanto restrittive non penalizzino alcuna Regione è la priorità.

“Il Presidente è l’unica voce da seguire”

«Ancora una volta -dichiara Nello Musumeci- il richiamo del presidente della Repubblica costituisce l’unica voce da seguire per superare steccati geografici e ideologici. Il confronto di oggi con il governo nazionale conferma la necessità di mantenere saldo il principio della leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della crisi».

«In particolare abbiamo ribadito l’opportunità di poter valutare preventivamente il testo del nuovo Dpcm per comprendere meglio quali oneri saranno a carico delle Regioni. Siamo in linea con il criterio generale che vede l’adozione di misure omogenee per l’intero territorio nazionale. Ma occorre -commenta il governatore- comprendere da subito come aggiornare e rendere più evidenti i parametri per le chiusure localizzate e i margini di manovra che eventualmente verranno assegnati alle Regioni. Su questo la Sicilia ha fornito il proprio contributo di idee che mi auguro possa essere valutato positivamente».