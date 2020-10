Un desiderio insano lo porta dritto alle forze dell’ordine: arrestato catanese

Un desiderio insano lo porta dritto alle forze dell’ordine. Manette serrate per il 42enne Agatino Giuffrida responsabile di evasione. Il 42enne, infatti, a causa di scelte dettate dalla dipendenza per la droga si guadagna gli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio ed in materia di droga. Giuffrida, colto da irrefrenabile voglia di fumare una “canna” di marijuana, avrebbe abbandonato la propria abitazione di via Palermo per recarsi in via San Jacopo per rifornirsi. Appena accende lo “spinello” però viene beccato dai militari, impegnati in quella zona, nel monitoraggio del fenomeno di spaccio. L’uomo, tuttavia, ha, candidamente, confessato loro il motivo della propria presenza. I Carabinieri, pertanto, lo hanno ricondotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, nonché segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

G.G.